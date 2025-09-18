El Banco Central intervino con 379 millones de dólares y marcó un récord tras el fin del cepo

Luego de que el dólar paralelo superara el techo de los $1500, el Banco Central vendió US$379 millones, la cifra más alta desde la salida del cepo.

Luego de que el dólar paralelo superara el techo de los $1500, el Banco Central vendió US$379 millones, la cifra más alta desde la salida del cepo. Esta intervención récord se dio en la misma jornada en la que la entidad dirigida por Santiago Bausili anunció el nuevo techo de la banda cambiaria.

¿Cuál es la situación del dólar y los bonos? El dólar cerró hoy a $1495 en el Banco Nación, mientras que los dólares paralelos superaron la barrera de los $1500. Por su parte, los bonos argentinos cayeron hasta un 11%, y el riesgo país ha alcanzado su máximo en un año.

¿Por qué intervino el Banco Central? La intervención del BCRA se debe a que el dólar blue perforó el límite superior de la banda de flotación cambiaria, un sistema implementado en abril. Esta situación obligó a la entidad a vender divisas para intentar moderar la suba del tipo de cambio y mantener la estabilidad del esquema. Ayer, el BCRA ya había vendido US$53 millones en una primera intervención.

¿Cuál es el nuevo valor de la banda cambiaria? El Banco Central ha publicado la nueva banda cambiaria para el día de hoy: