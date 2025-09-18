El Banco Central publicó la nueva banda cambiaria: a cuánto subió el techo

La autoridad monetaria publicó por primera vez los valores de la banda cambiaria, mientras el mercado paralelo y financiero opera en torno a los $1.500.

El Banco Central interviene en el mercado de futuros para evitar una disparada del dólar y así evitar un impacto. inflacionario.

El Banco Central comenzó este jueves a difundir oficialmente el valor de la banda cambiaria. El límite superior se fijó en $1.474,83 y el inferior en $948,76, con un ajuste diario y una variación mensual de +/-1%.

Según la mecánica de intervención, las compras de la autoridad monetaria se realizan redondeando de a $0,50 hacia arriba, lo que deja para hoy un precio de referencia en torno a $1.475.

En cuanto a las cotizaciones, el Banco Nación tiene el dólar oficial en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. En el mercado financiero, el MEP está a $1.503,40 y el contado con liquidación a $1.514,40.

Mientras que en el mercado paralelo el dólar blue opera $1.505.