Luis Caputo encendió las alarmas: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

En medio de una jornada caliente marcada por la caída de bonos y acciones y la suba del dólar oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo volvió a intentar calmar las aguas y le envió un mensaje al mercado. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, aseguró.

En diálogo con el canal de streaming libertario Carajo, el funcionario de Javier Milei advirtió que “si el mercado cree que vamos a defaultear la deuda cuando no lo hicimos en el 23, que teníamos dos alambres, bueno, le digo que no”.

El mensaje de Luis Caputo a los mercados en medio de la suba del dólar

Luego, pidió “tranquilidad”, y expresó su confianza "plena" en el programa económico: "Se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Banco central, como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda”, remarcó Caputo.

“Doy mi opinión de lo que creo que está pasando: estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina”, introdujo el ministro de Economía en una semana poco fortuita para el Gobierno nacional. Luego siguió con una fuerte denuncia: “Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca.

la-foto-luis-caputo-que-javier-milei-compartio-medio-los-rumores-crisis El Gobierno atraviesa una movida semana entre las derrotas legislativas y la suba del dólar.

Caputo sostuvo que “hay un ataque político fenomenal pero combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca”, que, según detalló, está marcada por un superávit fiscal, superávit comercial, un banco central capitalizado, sin emisión monetaria, y con la inflación controlada

“Entonces es una situación rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia y como típicamente se reacciona en Argentina: sin tanto análisis de lo fundamental sino de decir ‘dado este lío me tengo que cubrir’”, argumentó.

El mensaje de Luis Caputo para el mercado

El ministro se volvió a dirigir a los mercados al destacar que “vamos a seguir siempre defendiendo la banda cambiaria porque es lo que acordamos con el Fondo y el programa es sólido. No tendría ningún sentido no hacerlo. Hoy la situación macroeconómica es tremendamente sólida. No hay ninguna razón para moverse de este esquema”, aseguró.

“Sepan que no podemos decir las cosas concretamente, porque todavía las estamos trabajando. Pero no tengan ninguna duda de que nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene. Son los dos mensajes que yo querría pasar más importantes”, añadió el ministro de Economía.