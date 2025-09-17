Joaquín Cottani, exviceministro de Economía: "Nunca entendí el plan económico de Caputo y Milei, era impracticable"

El exviceministro de Economía durante los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei, Joaquín Cottani, sostuvo que nunca logró comprender el plan económico que Luis Caputo y su equipo presentaron al Presidente, calificándolo de “quimera” e “impracticable”. A pesar de sus críticas, destacó el equilibrio fiscal y las medidas de desregulación implementadas por el Gobierno, y anticipó cambios en el esquema monetario.

Cottani explicó que el día en que el Banco Central (BCRA) vendió reservas por primera vez, US$53 millones, debido a que el dólar alcanzó el techo de la banda de flotación, habló con el periodista Maxi Montenegro en Ahora Play. Allí afirmó que no cree que el país vaya a caer en default y reconoció la habilidad de Caputo como “trader” capaz de sacar “conejos de la galera”.

Críticas al plan económico de Milei El exviceministro de Economía apuntó contra el plan económico de Milei Cuenta de X @ahora_play

“Nunca le encontré sentido a la banda cambiaria, lo que el Gobierno debería haber hecho, incluso antes de abril, cuando se formalizó el acuerdo con el Fondo, es libre flotación sin cepo y un plan o programa de compra de reservas preanunciado”, señaló. Según Cottani, esta estrategia habría permitido generar confianza y atraer capitales sin afectar tarifas ni complicar la inflación.

El economista criticó el plan que proponía congelar la oferta monetaria y una “dolarización endógena”, diciendo: “Formaban parte de una idea que el equipo y Milei vendían como novedosa y diferente, y que se demostró que no lo era; de la misma forma que soy crítico del pasado, apoyo lo que se ha logrado en materia fiscal y de desregulaciones; eso es lo más importante”. También explicó que el Plan Anker pretendía que la economía se dolarizara automáticamente, sin necesidad de reservas, algo que calificó de “quimérico”.