Luis Caputo cruzó a Emiliano Yacobitti por su salario y el vicerrector de la UBA le respondió con su recibo de sueldo

En pleno conflicto con las universidades nacionales por los reclamos presupuestarios, el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a cruzar al vicerrector de la UBA , Emiliano Yacobitti , a quien acusó de ganar "6 veces más que él". El dirigente radical le contestó este miércoles con su recibo de sueldo y disparó: "Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona".

La polémica alrededor de los sueldos de las autoridades universitarias inició luego de que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, asegurara que había un rector que percibía un sueldo de 18 millones de pesos. Dado que no está permitido difundir datos personales, el funcionario no reveló de quien se trataba.

Sin embargo, un usuario de X retomó ese dato y lo atribuyó a Emiliano Yacobitti, para insultarlo por un recorte de una entrevista en A24 donde este cuestionaba que el conflicto con las casas de estudio fuera un problema fiscal. "Hijo de mil...El vicerector de la UBA acaba de decir al aire que 'los pobres tendrían que pagar más impuestos' antes que él bajar su sueldo de 18 millones de pesos", escribió la cuenta anónima llamada "Talibán de Milei".

A ese posteo se subió el ministro de Economía, quien apuntó contra el radical por su salario: "Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros".

Sin embargo, Caputo fue rápidamente desmentido por el propio Yacobitti, que acusó al ministro de mala fe por no corroborar la información y compartió sus recibos de sueldo como profesor y miembro del rectorado para contrastar con el dato que había compartido el titular del Palacio de Hacienda.

Diseño sin título (2) Los recibos de sueldo que compartió Emiliano Yacobitti en X en respuesta al cruce de Luis Caputo. X (@Yaco_Emiliano)

En los recibos, se ve que Yacobitti percibió en agosto un salario de $461.090,95 netos por su labor como profesor titular a tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Económicas -con casi 10 años de antigüedad- y $1.817.751,34 en mano por su rol como autoridad del rectorado. Muy lejos de los $18 millones que le adjudicaba el ministro de Economía.

"Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada. Continuará", sentenció el vicerrector.

Marcha universitaria

Más allá del intercambio en las redes, el conflicto universitario tendrá su foco principal este miércoles cuando la comunidad educativa se movilice hacia el Congreso de la Nación y en distintos puntos del país para reclamar por la caída del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración comenzará a las 17 frente al Palacio legislativo, con columnas que llegarán desde distintos puntos de la Ciudad bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”. El acto central se iniciará a las 18, con oradores del ámbito universitario y sindical.

Desde el Ejecutivo reconocen que la movilización será "multitudinaria" y, por lo tanto, no se ordenará a las fuerzas federales impedir cortes de calles. "Que marchen, los vamos a dejar", señalaron desde Casa Rosada.

Una movilización que se suma a las anteriores