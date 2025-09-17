Marcha Federal: el Gobierno no aplicará el protocolo antipiquete en la protesta contra el veto universitario

El Gobierno de Javier Milei , bajo el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich , decidió no aplicar el protocolo antipiquete en la Marcha Federal que se llevará a cabo este miércoles contra los vetos del presidente a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Desde el Ejecutivo reconocen que la movilización será " multitudinaria " y, por lo tanto, no se ordenará a las fuerzas federales impedir cortes de calles. "Que marchen, los vamos a dejar", señalaron desde Casa Rosada.

En el Ministerio de Seguridad confirmaron que se instalarán vallados en las inmediaciones del Congreso para proteger los edificios públicos y mantener la separación entre manifestantes y efectivos. El operativo estará encabezado por el comando unificado de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .

El dispositivo de seguridad incluirá 1.100 agentes de las distintas fuerzas federales : unos 700 policías federales, 280 gendarmes, 90 efectivos de Prefectura y 30 de la PSA. A este operativo se sumará la Policía de la Ciudad, encargada de custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Desde el oficialismo remarcaron que la intervención de los efectivos se limitará a casos en los que los manifestantes intenten derribar las vallas o dañar bienes del Estado. "va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado", indicaron.

Marcha en contra de los vetos de Javier Milei

Los manifestantes comenzarán a concentrarse desde el mediodía frente al Parlamento, mientras en la Cámara de Diputados está prevista una sesión para tratar los proyectos vetados por el Ejecutivo.

La Marcha Federal es impulsada por organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, que exigen a los legisladores rechazar los vetos presidenciales. Se espera una masiva participación en una jornada clave para el debate sobre el financiamiento educativo y la emergencia pediátrica.