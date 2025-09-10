En medio de las turbulencias, Milei celebró el índice de inflación: "¡Grande, Toto!"

El mandatario utilizó su cuenta de X para referirse a la importancia de que el índice de precios esté por debajo del 2%. “De nuevo la inflación debajo del 2%. ¡Grande, Luis Caputo! VLLC!”, posteó el mandatario, quien subió una foto con el titular del Palacio de Hacienda.

En ese mensaje, Milei reconoció turbulencias en el plan económico en las últimas semanas: “PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”.

A su vez, el jefe de Estado compartió un posteo del propio Caputo, con precisiones técnicas de la medición. “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual. La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”, dijo en primer lugar.

“La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período del año desde 2020 (18,9%). La media móvil de 6 meses de la inflación general se ubicó en 2,2% y fue la más baja desde septiembre de 2020”, concluyó ese mensaje.

Acto seguido, le dio viralizó una publicación del diputado Gerardo Milman, que expresó: “Hay quienes sueñan con quebrar el superávit fiscal para que vuelva la inflación que ellos mismos generaron”.

“Pasar de la estabilización macroeconómica a la recuperación microeconómica lleva tiempo. El camino es duro y difícil, que todos debemos comprender y empatizar”, agregó el legislador que responde a Patricia Bullrich.