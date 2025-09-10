Canasta básica total: ya se necesitan $1.051.070 para no ser pobre en Mendoza

Una familia de cuatro personas en Mendoza necesitó $1.051.070,45 para no ser pobre. Así lo dio a conocer en la tarde de este miércoles la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas ( DEIE ) al dar a conocer los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en el mes de agosto.

Las mismas determinan el nivel de pobreza e indigencia en la provincia para una familia integrada por dos adultos de 35 y 31 años y dos niños de 8 y 5. En base a esos registros, se necesitaron $1.051.070,45 para cubrir la CBT y $430.766,58 para solventar los gastos de la CBA, marcas cercanas a las que se dieron durante el mes de julio .

En tanto, para una sola persona, de acuerdo a la DEIE se necesitaron $340.152,25 para poder superar la línea de la pobreza y $139.406,66 para no ser considerado indigente.

De acuerdo a la medición del organismo local, la CBT tuvo un avance de $13.691,28 respecto a la marca de $1.037.379,17 que se dio en el mes de julio. En tanto, la CBA aumentó $3.861,57 en la comparativa intermensual, ya que el mes pasado se necesitaron $426.905,01.

La Canasta básica de alimentos (CBA) es el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBA se consideran pobres extremos o indigentes.

La Canasta Básica Total (CBT) representa el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT se consideran pobres.