La inflación en Mendoza llegó al 2% en agosto
La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió este miércoles los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante la tarde del miércoles, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la provincia de Mendoza. De acuerdo a la medición local, la inflación en el mes de agosto de 2025 fue de 2%, ubicándose por 0,1% de la medición de julio que fue de 1,9%.
Con la marca del octavo mes del año, el acumulado anual llegó a 17,6%, tras el 1% que se habrá dado en enero -la marca más baja del 2025-, el 2,5% de febrero, el 3,1% en marzo, el 3,1% en abril, el 1,7% en mayo, el un 1,1% en junio y el 1,9% de julio.
En tanto, la variación respecto al mismo mes del año anterior fue de 29,6% interanual, lo que lo transforma en el registro más bajo del año.
Conforme al organismo local, lo que más subió durante el octavo mes del año fue la categoría de “Transporte y comunicaciones”, con 4,3%, seguido por “Educación” con 4,1% y “Vivienda y servicios básicos” con 4%. También se ubicaron por encima de la media “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (3,6%) y “Otros bienes y servicios” (3,3%).
La única categoría que bajó sus precios fue la de “Indumentaria”, que registró -1%. En tanto, otras tres categorías tuvieron aumentos por debajo de la media: “Atención médica y gastos para la salud” con 1,9%, “Alimentos y bebidas” con 1,5% y “Esparcimiento” con 0,5%.
El promedio del IPC de Mendoza estuvo por encima de la marca del país. De acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación fue de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, algo que no sucedía desde 20217.