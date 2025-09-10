Presenta:

La inflación en Mendoza llegó al 2% en agosto

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió este miércoles los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La DEIE compartió la inflación en Mendoza para el mes de agosto.

Durante la tarde del miércoles, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) compartió un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la provincia de Mendoza. De acuerdo a la medición local, la inflación en el mes de agosto de 2025 fue de 2%, ubicándose por 0,1% de la medición de julio que fue de 1,9%.

Con la marca del octavo mes del año, el acumulado anual llegó a 17,6%, tras el 1% que se habrá dado en enero -la marca más baja del 2025-, el 2,5% de febrero, el 3,1% en marzo, el 3,1% en abril, el 1,7% en mayo, el un 1,1% en junio y el 1,9% de julio.

En tanto, la variación respecto al mismo mes del año anterior fue de 29,6% interanual, lo que lo transforma en el registro más bajo del año.

Conforme al organismo local, lo que más subió durante el octavo mes del año fue la categoría de “Transporte y comunicaciones”, con 4,3%, seguido por “Educación” con 4,1% y “Vivienda y servicios básicos” con 4%. También se ubicaron por encima de la media “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (3,6%) y “Otros bienes y servicios” (3,3%).

La única categoría que bajó sus precios fue la de “Indumentaria”, que registró -1%. En tanto, otras tres categorías tuvieron aumentos por debajo de la media: “Atención médica y gastos para la salud” con 1,9%, “Alimentos y bebidas” con 1,5% y “Esparcimiento” con 0,5%.

El promedio del IPC de Mendoza estuvo por encima de la marca del país. De acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación fue de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, algo que no sucedía desde 20217.

