La inflación en Mendoza rebotó en julio y fue de 1,9%

Este miércoles 13 de agosto, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Después del 1% que se había dado en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, del 2,5% de febrero, el 3,1% en marzo, el 3,1% en abril, el 1,7% en mayo y un 1,1% en junio; la primera parte del año mostró una inflación acumulada del 15,3%.

Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica en 32,9%. Este dato conserva la tendencia en caída, ya que es el más bajo en el año.

inflacion El rubro que más subió en julio fue "Alimentos y bebidas" con el 3,3%; seguido por Vivienda y servicios básicos con 2,6%; Esparcimiento con 2,3%; Otros bienes y servicios 1,9%; Transporte y comunicaciones 1,6%; Atención médica y gastos para la salud 0,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 0,2%; Educación 0,2%. En tanto la indumentaria bajó un 0,8%.