Canasta MDZ: así aumentó el precio de los alimentos de la canasta básica en agosto

Tras de la dura derrota electoral que sufrió el Gobierno de Javier Milei el domingo en la provincia de Buenos Aires, lo cual ya tuvo sus repercusiones en el mercado, este miércoles por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de la canasta básica alimentaria y total.

Desde MDZ constituimos una canasta mensual basada en la que mide el Indec a partir de los productos que consume un "adulto equivalente", es decir, un hombre entre 30 y 50 años. Esta es la unidad de medida que utiliza el organismo para llevar adelante su informe.

La canasta MDZ arrojó un aumento del 1,20% en el mes de agosto. Este porcentaje es menor al incremento que se dio en julio, el cual fue de 3,60%. En números concretos: una compra que costaba $181.444 en julio ahora cuesta $183.627.

La inflación de julio, asimismo, fue de 1,9%. Teniendo en cuenta el leve impacto en las góndolas, se podría estimar que el dato de agosto se encontraría cerca de este valor.

En qué alimentos se registró un aumento de precios A diferencia del mes pasado, según la canasta mensual de MDZ constituida por frutas, verduras, carnes, lácteos, bebidas y productos de almacén, hubo una mayor cantidad de productos que registraron un aumento de precios. Sin embargo, estos porcentajes son menores a los que se observaron en el informe anterior.