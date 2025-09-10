Argentinos deportados: el embajador en EE.UU. relativizó el impacto de la decisión de Trump

Bajo la política migratoria de Donald Trump , que ordenó acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular o con causas judiciales en Estados Unidos , 16 argentinos serán deportados en un vuelo que arribará a Ezeiza durante esta semana.

Ante la noticia, el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford , aclaró que el impacto sobre la comunidad argentina es "infinitésimo" en comparación con otros países de la región.

En declaraciones a Radio Mitre, el diplomático sostuvo que la cantidad de casos que involucra a ciudadanos argentinos es muy reducida: "Literalmente, el número argentino es infinitésimo. Estamos hablando como que te diga un millón y diecisiete. Es más o menos cero".

El embajador explicó que las deportaciones se originan en diferentes violaciones a la legislación estadounidense, que abarcan desde delitos comunes hasta irregularidades migratorias . "Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio ", subrayó.

Oxenford también destacó que el Estado argentino acompaña a sus ciudadanos durante los procesos de deportación: "Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes".

El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump ha generado preocupación en distintos países latinoamericanos, que registran un mayor número de deportados. Sin embargo, Argentina se mantiene entre las naciones con menor cantidad de casos reportados.