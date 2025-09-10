Rescataron a la adolescente, entregó el arma y no hay heridos en La Paz

La adolescente de 14 años que se encontraba atrincherada con un arma de fuego en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz , en Mendoza , finalmente fue rescatada. Entregó el arma a los equipos profesionales que se encontraban negociando y por protocolo será trasladada a un centro asistencial.

Fueron mas de cuatro horas de negociación del comité de crisis que trabajó en la escuela, compuesto por profesionales del Grupo GES y GRIS, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). También colaboraron en el lugar especialistas, entre ellos psicólogos, de la Dirección General de Escuelas (Dirección de Acompañamiento Escolar) y el Ministerio de Seguridad.

En principio, la niña -que se encontraba en el quiosco de la escuela- no quería iniciar conversaciones con los negociadores. Pero luego lograron que entregue el arma y la contuvieron. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ofreció una conferencia de prensa en la que expresó: "El objetivo del Gobierno se ha cumplido. la niña está sana y salva, está con el equipo de abordaje, un equipo integral del comité de crisis y será derivada a un dispositivo de salud".

Fuentes del caso le señalaron a MDZ que la menor sería trasladada al Hospital Notti para garantizar el mejor cuidado integral tras el episodio.

El caso

La alumna va al primer año de la escuela y llegó al establecimiento armada. Ni bien concluyó el recreo la sacó y efectuó al menos tres disparos, sin que los mismos impacten en otro alumno ni el personal. Rápidamente la escuela fue evacuada y algunos niños trasladados a un centro de salud, junto a las docentes y preceptoras para ser atendidos ante las crisis de nervios.

escuela marcelino blanco una alumna disparo arma La alumna de 14 años se encuentra atrincherada en el colegio.

Por su parte, el director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, brindó una conferencia de prensa y señaló que no hubo indicios que pudieran prever la situación. "Es una estudiante que tenía muy buen rendimiento académico por nuestros datos y no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos en le sistema académico", aseguró.

Agregó además que habrá jornadas de reflexión por el tema en las otras escuelas de La Paz donde no se suspendieron las clases. "Este tipo de problemas hay que charlarlo en la escuela. Tenemos todos los equipos de apoyo están disponibles".