Canasta básica: una familia necesita $1.160.780 para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 1% en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a agosto. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.160.780 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que, un hogar tipo 2 requirió de $520.529 para no caer en la indigencia. El mismo indica que tanto la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 1% con respecto a julio. Es relevante destacar que es la primera vez desde mayo que estos valores bajan. Entre agosto y julio, disminuyó casi la mitad.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $924.116 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.220.885. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $375.656,97 para no ser pobre.

La variación de la CBT con respecto a julio del 1%. En cuanto al aumento anual acumulado de este ítem, el valor se ubica en 13,3%, mientras que el interanual está en 23,5%.

Supermercado y etiquetas. Un hogar de tres integrantes necesita $924.116 para no ser pobre. Télam