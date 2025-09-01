Un adolescente murió electrocutado intentando calentar agua para bañarse

Un joven de 17 años, oriundo de Bolivia, falleció a causa de una descarga eléctrica mientras calentaba agua para bañarse según explicó su hermana.

La insólita muerte se dio en La Plata, en la localidad de Melchor Romero, cuando un chico de 17 años calentaba agua para bañarse. Según explicó su hermana, el adolescente murió electrocutado mientras calentaba agua en un fuentón a través de una resistencia eléctrica casera.

El joven falleció en su casa, ubicada en la calle 163, entre las calles 526 y 527. Se trataba de un menor de edad, de nacionalidad boliviana, identificado como Franco Richar Vique Huallpa.

Tras la descarga eléctrica, el chico fue trasladado de inmediato al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde llegó sin signos de vida. Allí, personal de salud del nosocomio confirmó su deceso.

La investigación del adolescente electrocutado A raíz de este hecho, personal de la Comisaría 14 de Melchor Romero se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.