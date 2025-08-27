La Plata: un jubilado podaba un árbol con una motosierra y murió al arrancarse la pierna

El hombre fue encontrado por su hijo en su casa, ubicada en la localidad de La Plata. Los oficiales hallaron la motosierra con una mancha de sangre.

Un jubilado de 86 años murió luego de sufrir un corte con mientras podaba un árbol en su vivienda en la localidad de La Plata, este miércoles. La herramienta con la que se habría hecho la herida sería una motosierra.

La víctima, identificada como Atilio Mario Driussi, fue hallada por su hijo, Daniel Driussi. Éste se encontró con el cuerpo de su padre boca abajo en el patio de su casa y con una gran mancha de sangre.

Según se informó, una vez que llegaron al lugar, los oficiales vieron que el hombre tenía "una pierna desgarrada, al lado de una motosierra". Asimismo, visualizaron, entre otras herramientas, una amoladora de mano con disco de corte para madera. Ambas presentaban manchas de sangre.