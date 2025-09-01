El robo imperfecto: hicieron un boquete para entrar a un banco y se llevaron una "desagradable" sorpresa
Cuando abrieron la bóveda del banco, se encontraron con que no había dinero ni objetos de valor. Los delincuentes se encuentran prófugos.
Un meticuloso y coordinado intento de robo a un banco tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Zárate, donde un grupo de delincuentes realizaron un boquete para entrar a un banco. Sin embargo, se fueron con las manos vacías, ya que al abrir la caja fuerte se encontraron con que no tenía dinero.
Video: el coordinado plan de los ladrones para entrar al banco
Te Podría Interesar
El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, en la sucursal del Banco Patagonia, ubicada en la esquina de Belgrano y Brown. Allí, un grupo de ladrones llevó a cabo un plan muy elaborado para acceder a la bóveda del banco.
Según trascendió, los delincuentes cortaron la luz, desconectaron las cámaras de seguridad y rompieron un dispositivo de videovigilancia para borrar cualquier rastro. A su vez, taparon un detector con cartón para evitar que suene la alarma.
Luego, entraron al banco a través de un boquete hecho desde una construcción lindera y rompieron una ventana que da al patio. Una vez dentro, los ladrones patearon la caja fuerte y se llevaron una inesperada sorpresa. Dentro de la caja no había dinero ni objetos de valor.
Por el momento, los sospechosos continúan prófugos. La Policía de Zárate realiza rastrillajes y analiza las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.