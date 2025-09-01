El robo imperfecto: hicieron un boquete para entrar a un banco y se llevaron una "desagradable" sorpresa

Cuando abrieron la bóveda del banco, se encontraron con que no había dinero ni objetos de valor. Los delincuentes se encuentran prófugos.

Un meticuloso y coordinado intento de robo a un banco tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Zárate, donde un grupo de delincuentes realizaron un boquete para entrar a un banco. Sin embargo, se fueron con las manos vacías, ya que al abrir la caja fuerte se encontraron con que no tenía dinero.

Video: el coordinado plan de los ladrones para entrar al banco Hicieron un boquete para entrar a un banco

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, en la sucursal del Banco Patagonia, ubicada en la esquina de Belgrano y Brown. Allí, un grupo de ladrones llevó a cabo un plan muy elaborado para acceder a la bóveda del banco.

Según trascendió, los delincuentes cortaron la luz, desconectaron las cámaras de seguridad y rompieron un dispositivo de videovigilancia para borrar cualquier rastro. A su vez, taparon un detector con cartón para evitar que suene la alarma.

Luego, entraron al banco a través de un boquete hecho desde una construcción lindera y rompieron una ventana que da al patio. Una vez dentro, los ladrones patearon la caja fuerte y se llevaron una inesperada sorpresa. Dentro de la caja no había dinero ni objetos de valor.