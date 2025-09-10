El intendente Fernando Ubieta habló sobre la crisis en la escuela de La Paz

El intendente de La Paz , Fernando Ubieta , se refirió este miércoles a la dramática situación ocurrida en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, donde una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego y se atrincheró tras realizar disparos al aire. Las declaraciones las hizo en MDZ Radio 105.5 , en el programa "Digamos Todo".

Ubieta describió desde el lugar que “la situación es difícil, la policía estableció un perímetro y está trabajando. No hay rehenes, en el edificio está la niña y el personal de grupos especiales trabajando”. Con esas palabras, intentó llevar calma en medio del operativo que conmociona a la provincia y al país.

El jefe comunal explicó que la familia de la joven estaba en la zona del colegio. “Los padres están afuera del establecimiento con los hermanos de la chica. No hablé con ellos. Estaban desconsolados”, sostuvo en diálogo con la radio.

En cuanto a lo que sucedía dentro del colegio, Ubieta comentó que había hablado con la directora de la escuela . Según relató, la responsable del establecimiento le aseguró que “no habían visto actitudes sospechosas en los días anteriores”.

El episodio disparó múltiples hipótesis sobre posibles problemas de bullying. Sin embargo, el intendente evitó profundizar en esas versiones: “Han circulado miles de versiones pero no puedo hablar de lo que no sé”, expresó.

Sí remarcó que el comportamiento de la alumna fue totalmente inusual: “La reacción que ha tenido la menor no es algo normal que suceda”, dijo.

Salud mental y juventud

En su análisis, Ubieta se detuvo en la realidad de los jóvenes y los desafíos actuales. “Hay que abrir el ojo con lo que sucede con la juventud, hay temas que son tan complicados que hoy vive la juventud y que las personas de nuestra edad no entendemos”, reflexionó.

La comunicación radial se interrumpió abruptamente cuando el intendente advirtió movimientos dentro del establecimiento, en pleno despliegue de las fuerzas especiales.