Canasta MDZ: cuánto aumentó el precio los alimentos de la canasta básica

Según la canasta mensual de MDZ, una selección de productos que consume un "adulto equivalente" presentó un incremento del 3,60%.

Mientras el gobierno de Javier Milei continúa el envión de la baja inflación de junio, que fue de 1,6%, este miércoles por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de la canasta básica alimentaria y total. Desde MDZ constituimos una canasta mensual basada en la que mide el Indec y arrojó un aumento del 3,60% en el último mes.

El relevamiento indica que una compra que costaba $175.136 a mediados de julio ahora cuesta $181.444. La selección está basada en los productos que consume un "adulto equivalente", es decir, un hombre entre 30 y 50 años, unidad de medida que utiliza el Indec para llevar adelante su informe de canasta básica.

La misma está constituida, a su vez, por frutas, verduras, carnes, lácteos, bebidas y productos de almacén, en base a conductas de consumo. Si bien se registró una estabilidad de precios en la mayoría de los alimentos, se destacan ciertos aumentos.

En qué alimentos se registró un aumento de precios Según la canasta mensual de MDZ, la paleta cocida incrementó un 33,38%, lo que lo posiciona como el producto cuyo precio creció más. Con respecto a las verduras, el tomate perita y la papa mostraron un aumento del 23,10% y 7,33%, respectivamente.