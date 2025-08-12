Brote de listeriosis por consumo de queso en Buenos Aires: qué es y cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la primera vinculación comprobada en Argentina entre casos de listeriosis y el consumo de quesos . Así lo determinaron tras una investigación que identificó como fuente a un queso criollo industrial de baja escala.

El brote de listeriosis afectó a personas en la provincia de Buenos Aires , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán , con casos registrados entre fines de 2024 y 2025.

Según el informe oficial, se detectó una alta relación genómica entre los casos reportados, lo que indicó una fuente común de infección. Precisamente, el primer paciente fue notificado en la provincia de Buenos Aires; posteriormente se registró un caso en CABA con antecedente de viaje a Tucumán, y otros dos residentes en Tucumán.

Tras la detección de los primeros contagios, las autoridades sanitarias tucumanas iniciaron entrevistas epidemiológicas a los afectados para identificar alimentos consumidos y lugares de compra. Fue así que se recolectaron 26 muestras de alimentos listos para consumir, de las cuales cinco dieron positivo a la bacteria Listeria monocytogenes. Una de ellas correspondía a un queso criollo elaborado en una planta industrial de baja escala.

Los análisis genómicos confirmaron que la cepa presente en el queso coincidía con la hallada en los casos humanos. El Ministerio de Salud no reveló la marca del producto, pero confirmó que se emitió una alerta sanitaria el 24 de abril. La investigación también permitió identificar la planta productora como origen de la contaminación.

Qué es la listeriosis

La Listeria monocytogenes es una bacteria que se encuentra en el suelo y el agua, y puede estar presente en animales sin síntomas, lo que posibilita la contaminación de productos cárnicos y lácteos. La enfermedad se transmite principalmente por el consumo de alimentos contaminados.

La cartera dirigida por Mario Lugones dijo que la listeriosis es una enfermedad poco frecuente, pero considerada una de las infecciones alimentarias más agresivas puesto que “presenta una alta tasa de mortalidad que la convierte en un importante problema de salud pública”.

“Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos”, agregaron desde Salud.

Cuáles son los síntomas de la listeriosis

Los síntomas pueden variar desde:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Fatiga

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

También puede incluir formas graves como:

Meningitis

Septicemia

Aborto en mujeres embarazadas

Cabe mencionar que el período de incubación es variable, entre doce horas y dos meses.