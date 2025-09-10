Psicólogos y policías: el equipo que negocia con la niña atrincherada en La Paz
Un grupo especial de la DGE y especialistas del Ministerio de Seguridad viajaron de urgencia a La Paz.
Una niña de 14 años fue a la escuela con un arma y disparó tres veces dentro de la escuela. La niña se "atrincheró" en el edificio, que fue evacuado. Para abordar la contingencia, especialistas de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad viajan al lugar.
El equipo de abordaje está formado por profesionales, entre ellos psicólogos, de la Dirección de Acompañamiento Escolar. En ese sentido, se activó el plan de contingencia específico para cuando hay presencia de armas.
Al haber disparos y riesgo por el arma de fuego, también actúa el Ministerio de Seguridad. Especialistas del Grupo Gris viajaron también a La Paz. En ese equipo hay mediadores. Al ser una niña la involucrada, los protocolos de actuación son especiales.
Antes, oficiales y directivos de la escuela abordaron la contingencia pero quedaron desbordados por la situación.
Desde el Gobierno pidieron no concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco para cuidar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves.