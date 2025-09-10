Psicólogos y policías: el equipo que negocia con la niña atrincherada en La Paz

Un grupo especial de la DGE y especialistas del Ministerio de Seguridad viajaron de urgencia a La Paz.

Una niña de 14 años fue a la escuela con un arma y disparó tres veces dentro de la escuela. La niña se "atrincheró" en el edificio, que fue evacuado. Para abordar la contingencia, especialistas de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad viajan al lugar.

El equipo de abordaje está formado por profesionales, entre ellos psicólogos, de la Dirección de Acompañamiento Escolar. En ese sentido, se activó el plan de contingencia específico para cuando hay presencia de armas.

Al haber disparos y riesgo por el arma de fuego, también actúa el Ministerio de Seguridad. Especialistas del Grupo Gris viajaron también a La Paz. En ese equipo hay mediadores. Al ser una niña la involucrada, los protocolos de actuación son especiales.

Antes, oficiales y directivos de la escuela abordaron la contingencia pero quedaron desbordados por la situación.