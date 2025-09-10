Videos: los momentos de tensión que se vivieron por la alumna armada en la escuela

Dos registros audiovisuales muestran el momento en el que la alumna dispara y otro en el que se trepa al alambrado de la escuela de La Paz, Mendoza.

En un video se observa la negociación con la joven y en otro cómo observa a través del alambrado mientras vecinos miran con miedo lo que ocurría en La Paz.

Una adolescente de 14 años generó conmoción este miércoles por la mañana al ingresar armada a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz. La estudiante, que cursa segundo año, llevó consigo un arma de fuego y efectuó disparos al aire dentro del establecimiento. En ese momento, equipos especiales como el GES y el GRIS llegaron al lugar para intervenir.

El arma que utilizó la joven pertenece a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis. La situación derivó en la activación inmediata del protocolo de crisis, lo que obligó a movilizar a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Incluso, helicópteros fueron desplegados en la zona para asistir en el operativo.

Videos dentro de la escuela Uno de los registros que circula en redes sociales muestra el interior de la escuela durante el momento crítico. Allí se observa a un oficial de policía intentando dialogar con la adolescente para persuadirla de que depusiera el arma. Sin embargo, en medio de la negociación, la joven realiza un disparo, lo que obliga al efectivo a retroceder rápidamente y tomar su arma de manera cautelosa. La tensión del instante quedó registrada en imágenes que se difundieron de inmediato.

Niña con arma escuela

Otro de los videos fue grabado desde el exterior del establecimiento y refleja la sorpresa y el miedo de quienes estaban en el lugar. En las imágenes se ve a la alumna sobre el alambrado que delimita la parte norte del colegio. Desde allí observa los alrededores, mientras que las voces de quienes filman evidencian la preocupación por lo que estaba ocurriendo. Esa zona de la escuela colinda con un viñedo.