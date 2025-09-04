Cómo se encuentra el menor herido de bala en Guaymallén y la principal teoría de las investigaciones

Las investigaciones por el caso del joven de 15 años que recibió un balazo con el arma de su padre en Guaymallén siguen adelante y todo se encamina a determinar que fue un accidente . El menor , quien en ese momento estaba solo con sus dos hermanas de 8 y 4 años, fue trasladado al Hospital Central para tratar la herida de bala . Fuentes policiales afirmaron a MDZ que, la víctima "está estable".

"En relación con los demás niños, están bien pese al trauma vivencial acontecido, no evidencian estar en un hogar con carencias económicas o afectivas y ya se ha pedido la colaboración al ETI ( Equipos Técnicos Interdisciplinarios) para mayores resguardos", indicó otra fuente cercana a la investigación.

Aunque en primera instancia se planteó la posibilidad de que una persona haya entrada en la vivienda y disparado contra el menor, esto fue rápidamente descartado por los responsables de la investigación. En su lugar, la versión que tomó más fuerza fue la de un accidente, donde la propia víctima se habría disparado involuntariamente en su pierna izquierda.

Consultado por esto, se indicó que "no tenemos indicios para sostener alguna otra conducta delictiva presente, salvo que de las pericias surjan nuevos elementos que así lo indiquen".

Además, se aclaró que la pistola, propiedad del padre del menor, estaba debidamente registrada. El hombre es policía, pero el arma de fuego no es la pistola calibre 9mm reglamentaria de las fuerzas, sino que el arma utilizada fue una pistola calibre 40 marca Bersa, modelo E 34108, arma que fue secuestrada.

Cómo fue el hecho

Poco después de las 8.30 de este jueves se registró que el chico de 15 años, hijo de dos efectivos policiales, había recibido un impacto de bala en el muslo izquierdo. El hecho tuvo lugar en el departamento de Guaymallén, en su vivienda, sobre calle Félix Suárez.

En la casa no se encontraba ningún adulto, y la única compañía con la que contaba la víctima eran sus dos hermanas menores, de 8 y 4 años, que al momento del hecho se encontraban durmiendo. La mayor de estas fue quien alertó a uno de sus vecinos, quien dio aviso al servicio de emergencias 911.

Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a la víctima lesionada, perdiendo mucha sangre, "un poco desvanecido", pero consciente. Además, cerca del menor se encontraba la pistola secuestrada.

Rápidamente, se solicitó la presencia del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para movilizar al herido al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. Sin embargo, poco después se lo trasladó al Hospital Central.