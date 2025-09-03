Imputaron al hombre detenido por el femicidio de su expareja en Guaymallén: arriesga perpetua

Enzo Valdovino fue formalmente acusado por el femicidio de su exesposa, Sandra Sánchez. En las próximas horas pasará a la cárcel.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó la tarde de este miércoles a Enzo Valdovino, el hombre que reconoció haber cometido el femicidio de su expareja, Sandra Sánchez, ocurrido el martes en Buena Nueva, Guaymallén. Se espera que en las próximas horas pase a la cárcel.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) lo acusó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. Durante la audiencia que se desarrolló en el Polo Judicial Penal, el sospechoso se abstuvo a declarar.

El femicidio y la confesión Valdovino prácticamente confesó la autoría del femicidio en frente de los vecinos de la zona. El hombre, parado a metros de la víctima mientras agonizaba, dijo: "Ya está, ya no se puede hacer nada, si ya me la mandé", y no se resistió al arresto.

El imputado llegó al domicilio de la víctima, ubicado en calle Rópolo del citado distrito guaymallino, con la excusa de ir a buscar algunas pertenencias, ya que estaba atravesando un complicado proceso de divorcio. Luego, dentro de la casa se desató una discusión que terminó con el apuñalamiento de Sánchez, quien terminó muriendo la vereda frente a su casa, poco después de las 15.50.

Un factor que los vecinos presentes definieron como clave para la muerte de Sánchez, fue la demora con la que llegó la ambulancia al lugar de los hechos: aproximadamente 40 minutos.