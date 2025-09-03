Una casa iluminada por velas se incendió en Guaymallén: tres víctimas quedaron atrapadas y resultaron heridas

Un incendio dejó a tres víctimas con quemaduras e intoxicación. Al parecer, el fuego se desató por una vela que cayó sobre un bidón de nafta.

Un incendio se desató durante la noche de este martes en una vivienda de Guaymallén. El fuego causó diversas heridas a los habitantes, quienes quedaron atrapados dentro de la vivienda. Las víctimas resultaron con quemaduras de primer grado y afecciones respiratorias por inhalar monóxido.

Las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho alrededor de las 21.30, por lo que se desplazaron rápidamente hasta el domicilio, ubicado en el barrio 9 de julio, en el distrito de Puente de Hierro.

Fue un llamado a la línea de emergencias 911 el que alertó sobre el foco ígneo y de las tres personas que se encontraban atrapados dentro del inmueble. Las víctimas fueron dos hombres, de 21 y 25 años, respectivamente, y una mujer de 52.

Luego de ser extraídos del interior de la casa, todos los heridos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore en ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), para recibir una atención médica más completa.

Velas para iluminarse El relato de los vecinos sostuvo que el inmueble no contaba con suministro eléctrico y para iluminarse en las noches, sus habitantes utilizaban velas. La teoría de las autoridades sería que una de esas candelas cayó sobre un bidón de nafta y desatado el incendio.