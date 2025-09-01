Se le incendió la casa y terminó con más del 70% del cuerpo quemado

Un hombre se encuentra en estado crítico tras quemarse más del 70% del cuerpo luego de un incendio en su casa, en barrio Matheu, de Las Heras. El hecho se produjo este lunes en horas de la madrugada.

Minutos después de las 6 de la mañana, por razones que se investigan en el peritaje policial, se desató un incendio en la casa de un hombre que se encontraba solo en el barrio Matheu. Los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén llegaron para trabajar y apagar las llamas.

En el monoambiente de calle San Martín esquina Salta de Las Heras, residía un hombre de alrededor de 70 años en situación de calle. Hace algunos meses el propietario de la vivienda le permitió quedarse allí por un monto simbólico de alquiler. Los Bomberos realizaron su labor, sin embargo tuvieron que esperar tanto al personal de Edemsa como de Ecogas para que intervengan las conexiones - las cuales eran clandestinas-, y continuar con las tareas de enfriamiento.

Incendio en Las Heras