Un incendio generó preocupación cerca del Parque Industrial de Las Heras

Un incendio de considerable magnitud se registró este jueves a la tarde en un terreno ubicado sobre calle Santa Rita, en el departamento de Las Heras. El siniestro se desarrolló en la zona comprendida entre el Parque Industrial y un basural. Las autoridades confirmaron que las llamas alcanzaron una altura considerable, lo que requirió la movilización inmediata de múltiples equipos de emergencia para controlar la situación.

Los primeros reportes indican que el origen del fuego habría sido provocado de manera intencional. El Cuartel Central y los Bomberos Voluntarios de Las Heras iniciaron las tareas de extinción desde los primeros minutos tras recibir el alerta. La magnitud del siniestro obligó a los equipos de emergencia a solicitar refuerzos adicionales para lograr un control efectivo de las llamas que se propagaban rápidamente por el terreno afectado.

incendio las heras 2

La Base de Coordinación y Operaciones de Rescate gestionó el envío de una dotación adicional de Las Heras para reforzar las tareas de extinción. Simultáneamente, se movilizó un equipo especializado de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz para brindar apoyo técnico y logístico.