Un incendio generó preocupación cerca del Parque Industrial de Las Heras
Un incendio de considerable magnitud se registró este jueves a la tarde en un terreno ubicado sobre calle Santa Rita, cerca del Parque Industrial de Las Heras.
Un incendio de considerable magnitud se registró este jueves a la tarde en un terreno ubicado sobre calle Santa Rita, en el departamento de Las Heras. El siniestro se desarrolló en la zona comprendida entre el Parque Industrial y un basural. Las autoridades confirmaron que las llamas alcanzaron una altura considerable, lo que requirió la movilización inmediata de múltiples equipos de emergencia para controlar la situación.
Los primeros reportes indican que el origen del fuego habría sido provocado de manera intencional. El Cuartel Central y los Bomberos Voluntarios de Las Heras iniciaron las tareas de extinción desde los primeros minutos tras recibir el alerta. La magnitud del siniestro obligó a los equipos de emergencia a solicitar refuerzos adicionales para lograr un control efectivo de las llamas que se propagaban rápidamente por el terreno afectado.
La Base de Coordinación y Operaciones de Rescate gestionó el envío de una dotación adicional de Las Heras para reforzar las tareas de extinción. Simultáneamente, se movilizó un equipo especializado de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz para brindar apoyo técnico y logístico.
En diálogo con el programa "Es un montón" de MDZ Radio, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Heras, Érica Díaz, señaló que el incendio se produjo por un "factor humano" y las llamas habrían afectado entre 18 y 20 hectáreas. "El primer llamado entró a las 11.50 y las llamas se extendieron hacia el sector sur. Había personal del Cuartel Central y de Defensa Civil del departamento", explicó Díaz, quien aseguró que el incendio "está controlado, pero activo".