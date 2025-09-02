Dramático rescate tras un incendio en Guaymallén: una mujer y su hijo se encuentran internados

Ambos fueron retirados del domicilio en estado delicado. El incendio causó daños significativos y hay riesgo de derrumbe.

Personal policial y de Bomberos trabajó en el rescate y control del fuego en una casa de Guaymallén (foto ilustrativa).

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la noche en una vivienda de Guaymallén y dejó como saldo a dos personas hospitalizadas. El hecho ocurrió cerca de las 21.25 en una casa ubicada en la intersección de calles Gualeguay y Puebla, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de fuego con posibles víctimas atrapadas en el interior.

Al llegar al lugar, efectivos lograron rescatar a una mujer identificada como Patricia Elizabeth Funez, de 52 años, y a su hijo Emiliano Martín Polachovic, de 21. Ambos fueron retirados del domicilio en estado delicado y trasladados al micro hospital de Puente de Hierro, donde recibieron las primeras atenciones médicas antes de ser derivados al Hospital Lagomaggiore.

Según informó el personal de salud, la mujer sufrió quemaduras tipo A en miembros inferiores e intoxicación en la vía aérea por inhalación de humo, mientras que el joven presentó quemaduras e intoxicación en vía aérea por inhalación de monóxido de carbono. Pese a la gravedad del episodio, se informó que ambos permanecen internados en estado estable bajo seguimiento médico.

Daños materiales y riesgo de derrumbe El fuego causó daños significativos en la vivienda: la cocina, el comedor y el living quedaron totalmente destruidos, mientras que una habitación sufrió afectaciones parciales por temperatura. También se registraron daños por ahumamiento en otras dos habitaciones y en el garaje. Dentro del comedor se encontraban dos motocicletas, una Zanella 110cc y otra de 150cc, ambas con pérdidas totales.