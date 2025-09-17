El duro mensaje de Caputo en medio de la sesión contra los vetos de Milei: "Hacen más revelador lo que están intentado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un fuerte tuit mientras el dólar mayorista toca el techo de la banda y la Cámara de Diputados trata los vetos de Javier Milei.

En medio de una jornada caliente, con la sesión por los vetos de Javier Milei contra el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades, y un dólar mayorista tocando el techo de la banda, Luis Caputo publicó un fuerte mensaje.

En un tono críptico, el ministro de Economía escribió: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando". Tras esto, afirmó: "No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia".

El tuit de Luis Caputo Tuit de Luis Caputo

Luego, Luis Caputo le contestó al vicerrector de la UBA, a quien primero lo acusó de cobrar un sueldo mayor a él. Emiliano Yacobitti lo había desmentido publicando su recibo de sueldo, pero ahora el ministro de Economía fue por más.