Luis Caputo: "No tengan dudas de que vamos a cumplir con los vencimientos de deuda"

Durante una entrevista en el programa de streaming "Las tres anclas", de Carajo, reconoció la preocupación de los tenedores de bonos, pero aseguró que el Gobierno trabaja desde hace meses para cumplir con los compromisos.

"Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen, bueno, pero ¿Qué va a pasar con nosotros? Tenemos bien en los vencimientos de enero, ¿Cómo nos van a pagar eso?", planteó el funcionario, al admitir la tensión que genera la cercanía de esos pagos.

Caputo explicó que la administración ya había previsto un escenario complejo en materia de financiamiento. "De la misma manera que les contamos que el presidente nos había prevenido de que iba a haber ataques de este tipo y que tomamos las, digamos, las decisiones monetarias que se tomaron en ese momento, que creo que hoy a la postre está claro que tuvieron beneficios (...). Pero de la misma manera que preveíamos eso, también suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento, entonces la realidad es que desde hace dos o tres meses que estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero", afirmó.

En medio de la crisis, la declaración de Luis Caputo

El ministro adelantó que el plan oficial no se limita a los compromisos inmediatos, sino que busca despejar la incertidumbre de mediano plazo. "Y más lejos aún, lo que vamos a hacer, a buscar hacer, es garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero, sino los de julio del año que viene también y estamos trabajando en eso y no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado y a nosotros hasta que no concretamos las cosas no las anunciamos", señaló.

Por último, envió un mensaje directo a los inversores. "Ahora, le digo al mercado, si realmente creen que nosotros que no defaulteamos en el 2023 cuando llegamos que había dos escarbadientes, lo vamos a hacer ahora en la situación actual, bueno no (...). No tengan ninguna duda que nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene también. O sea, que esos son los dos mensajes que yo querría pasar más importantes: vamos a seguir siempre defendiendo la banda cambiaria porque eso es lo que acordamos con el fondo, y porque el programa es sólido y porque además no tendría ningún sentido no hacerlo", concluyó.