Luis Caputo palpitó una nueva derrota del Gobierno por los ATN y acusó al Congreso de "querer voltear al presidente"

La oposición busca derribar un nuevo veto presidencial y el Gobierno acusa un intento del Congreso de "voltear" a Javier Milei. Así lo expresó el ministro de Economía: "Solo quieren recuperar su negocio, están dispuestos a todo".

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este jueves contra el Congreso de la Nación en la previa de una nueva avanzada de la oposición para derribar el veto de Javier Milei a la ley para garantizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. "Todos sabemos a esta altura que están tratando de voltear al presidente", disparó el funcionario.

El oficialismo, otra vez bajo fuego en el Congreso El Gobierno viene de sufrir un duro golpe en la arena legislativa este miércoles, cuando un amplio arco opositor logró insistir con las leyes de Financiamiento universitario y emergencia pediátrica pese a los esfuerzos oficialistas. Dos semanas atrás, lo mismo había sucedido con la emergencia en discapacidad. Una crisis política que no parece tener fin.

En ese marco, el Senado volverá a la carga este jueves con un temario que tendrá como eje principal el veto presidencial a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional, una medida impulsada por los gobernadores para garantizar el flujo de recursos hacia las provincias asignados para casos de emergencias. Para el Gobierno, se trata de un nuevo intento de atacar el programa económico.

El enojo de Luis Caputo y su llamado a las urnas "El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", disparó el ministro de Economía a través de sus redes.