Verano 2026: cuánto cuesta vacacionar en Brasil y cómo impacta la suba del dólar

Con el verano 2026 a poco más de tres meses, los ciudadanos que pueden ya están planificando sus vacaciones, y Brasil sigue siendo uno de los destinos favoritos, principalmente para aquellas familias que residen en ciudades ubicadas en provincias del nordeste del país.

Desde pasajes en avión u ómnibus, o viajes en automóvil hasta alojamiento y comidas, los costos de viajar al vecino país serán clave para organizar un viaje durante la temporada alta.

Si bien el real brasileño sigue la tendencia del dólar , para quienes residen en ciudades del Litoral argentino continúa siendo más económico veranear en las playas brasileñas en vez de las argentinas, más allá de que obras sociales provinciales como el Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones ofrezcan viajes a Mar del Plata con media pensión (desayuno y cena) por ocho días a un costo de 825.000 pesos por persona.

La diferencia es que se puede pagar en cuotas. Se entregan como seña $225.000 y luego seis cuotas de $100.000 cada una, sin interés. Al día de hoy, el real se cotiza en el mercado blue a 265 pesos.

El costo de los pasajes aéreos puede variar significativamente según el destino y la fecha elegida para viajar.

Para enero, Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes desde Buenos Aires a Río de Janeiro a 576.000 pesos por tramo. En tanto que a Florianópolis el costo se ubica en unos 590.000 pesos por tramo.

“Los precios subieron considerablemente con respecto al año pasado debido al aumento del dólar y a la cercanía de las fechas de viaje, si una familia compra pasajes con mucho tiempo de anticipación (entre 6 y 12 meses) el costo se le reduce a la mitad”, dijo Ana Pellizari, empleada de la empresa que cumple funciones en el Aeropuerto de Iguazú.

En ómnibus desde Foz de Iguazú con destino a Río de Janeiro el costo es de unos $90.000 por tramo. El viaje dura unas 28 horas. En tanto que desde Foz de Iguazú a Florianópolis el costo es de unos $80.000 por tramo. El viaje tiene una duración de 21 horas.

rio

En avión el costo desde Foz de Iguazú a Río de Janeiro es de unos $350.000 por tramo, en tanto que a Florianópolis llega a unos $318.000 por tramo.

Viajar en automóvil mediano desde Foz de Iguazú a Río de Janeiro cuesta sólo en combustible unos 721 reales, es decir a la cotización de esta semana unos 191.300 pesos por tramo, esto significa que ida y vuelta cuesta unos 382.600 pesos. El tiempo de viaje se estima entre 18 y 20 horas

En tanto que desde Foz de Iguazú a Florianópolis el costo de combustible será de unos 493 reales, que a la cotización de esta semana es de unos 130.500 pesos por tramo, es decir unos 261.000 pesos ida y vuelta.

Alojamientos

Río de Janeiro es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, y los barrios como Copacabana, Ipanema y Barra da Tijuca ofrecen distintas alternativas de hospedaje. Según Airbnb y Booking alquilar un departamento para dos personas en Copacabana puede costar unos 300 dólares por semana. Las habitaciones más económicas rondan en los 200 dólares semanales.

En Ipanema, los precios van desde 400 hasta 600 dólares semanales. Barra da Tijuca es la zona más costosa, con precios que comienzan en 450 dólares semanales,

En Florianópolis, un departamento por una semana se ubica entre los 600 y 800.000 pesos, mientras que un hotel de tres estrellas se ubica entre 80.0000 y 90.000 pesos diarios.

Gastronomía

Brasil ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas. En ciudades como Río de Janeiro y Florianópolis, los precios de los almuerzos oscilan entre 25 y 30 reales por persona, (de 6.500 a 8.000 pesos). Para desayunos y meriendas hay que pensar en unos 25 reales (6.500 pesos).

Carpas, sombrillas y caipiriña

En Río de Janeiro alquilar una carpa en la playa cuesta unos 70 reales diarios, unos 18.500 pesos. En tanto que una sobrilla se consigue por 15 reales diarios, unos 3.900 pesos.

En Florianópolis el valor de una carpa en la playa es de 30 reales diarios, unos 7.900 pesos y una sombrilla unos 10 reales al día, unos 2.650 pesos por día. Todo a la cotización de esta semana del real blue.

En la playa de Río de Janeiro tomar una caipiriña cuesta entre 15 y 20 reales, entre 3.900 y 5.300 pesos. Idéntico precio se cotiza en Florianópolis.

Almorzar o cenar en las playas de Río de Janeiro cuesta entre 60 y 80 reales por persona, es decir entre 15.900 y 21.200 pesos.

En los restaurantes de las playas de Florianópolis almorzar o cenar cuesta entre 30 reales, unos 7.950 pesos y 50 reales, unos 13.250 pesos.