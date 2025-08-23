Ya no es necesario llevar reales a Brasil: los argentinos pueden pagar con su billetera digital

Los turistas argentinos podrán pagar en Brasil con una billetera digital, sin necesidad de cambiar pesos a reales para sus consumos.

Con esta funcionalidad, se rompe la barrera entre ahorrar en criptomonedas y poder gastarlas sin obstáculos.

Desde este mes, los usuarios de una billetera digital pueden realizar pagos en comercios de Brasil, beber en la playa o comer en un restaurante sin cambiar dinero ni avisar al banco. Ahora es posible, directamente con USDC mediante un simple pago PIX, con código QR, sin necesidad de convertir a reales ni usar tarjetas de crédito.

Esta nueva funcionalidad marca un antes y un después en la experiencia de viajar al exterior. Con esta innovación, pagar los consumos diarios en Brasil se convierte en un proceso simple sin cambiar pesos a reales, ni pasar por dólares físicos, ni enfrentar comisiones bancarias o de tarjetas de crédito.

El usuario simplemente utiliza los dólares digitales que ya tiene en su cuenta Vesseo y paga con ellos directamente vía PIX con códigos QR en Brasil. El comercio recibe reales, y el viajero no tiene que preocuparse por fluctuaciones de tipo de cambio, retiros de efectivo ni bloqueos de tarjetas en el exterior. Lleva su banco en el bolsillo, pero sin comisiones.

Con esta funcionalidad, se rompe la barrera entre ahorrar en criptomonedas y poder gastarlas sin obstáculos, incluso fuera del país. Las personas al viajar pueden olvidarse de la burocracia de las monedas, cambios, o casas de cambio, y que al hacerlo con la billetera digital lo único en que tengan que focalizarse es en la playa, la gastronomía, o el paisaje al cual vayan en Brasil. Viajar con dólares digitales en el celular deja de ser una promesa para convertirse en una experiencia cotidiana y real.

Desde una cerveza en el bar de la playa hasta un protector solar en la farmacia, todo puede pagarse con QR. La billetera convierte automáticamente los USDC en Reales Brasileros al momento del pago, utilizando un tipo de cambio competitivo y sin pasos intermedios, todo a la vista del usuario y con su propia aprobación.