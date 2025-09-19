La intervención récord del BCRA y el crudo diagnóstico de una economista

En una jornada de alta volatilidad financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una intervención directa en el mercado cambiario, vendiendo 379 millones de dólares de sus reservas para contener la cotización del dólar oficial, que superó la barrera de los $1.500.

La economista Paula Pia Ariet explicó en MDZ Radio que la intervención responde a la "inestabilidad" y al "miedo" que impulsan la demanda de divisas. "Lo que está pasando ahora es que hay inestabilidad, sentimos que no sabemos si este plan se puede seguir sosteniendo", explicó Ariet. "Automáticamente los argentinos, cuando tenemos un poco de miedo, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia el dólar".

Escuchá completa la entrevista de MDZ Radio: 19-09-2025 - MC - Paula Pia Ariet - Economista

La economista detalló la operatoria del BCRA: "Fundamentalmente hay un mercado en el que cuando vos querés ir a cualquiera de los bancos, los bancos que hacen tienen que ir al Banco Central a comprar esos dólares. El Banco Central tiene que intervenir con los bancos para darle los fondos que las personas quieren". Como contrapartida, la autoridad monetaria "se hace de pesos, absorbe pesos que el mercado no está queriendo porque de alguna manera lo que vos sentís es, no me quiero quedar con estos pesos porque sé que estos pesos mañana valen menos".

Sobre la sostenibilidad de esta política, Ariet fue contundente: "Dicen que el banco central tiene un poquito más de 8 mil millones [de reservas líquidas] y vendió 370. Si vos hacés la cuenta, 8 mil y vendió 370, te da aproximadamente 20 días". Advirtió, además, que el contexto político y judicial actual aporta una "inestabilidad muy fuerte" que se traduce en el plano económico: "El sentimiento es que no se puede sostener en el tiempo este modelo y eso es lo que de alguna manera no estamos viendo".