Santiago Bausili descartó modificaciones en el cepo en el corto plazo

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, disertó en el último día del Argentina Week.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, disertó en el último día del " Argentina Week" y anticipó que no habrá cambios en el cepo en el corto plazo. Cabe recordar que aún permanecen restricciones cambiarias a las empresas.

El titular del BCRA advirtió que mientras no se terminen de eliminar los desequilibrios no se avanzará en la quita total del cepo, que aún funciona como un mecanismo de contención de mecanismo para que el capital de trabajo se mantenga en moneda local sin aferctar el funcionamiento de las empresas.

"Si no que querés participar del mercado cambiario oficial, podér ir al mercado financiero", señaló Bausili, según consignó Bloomber Línea.

Reservas Por otra parte, el presidente de la entidad monetaria aclaró que no hay un obejtivo de acumulación de reservas.