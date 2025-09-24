Gerardo Werthein sobre el apoyo de Estados Unidos: "No nos han pedido nada"

El canciller Gerardo Werthein habló desde Nueva York en la previa del discurso de Javier Milei ante la ONU , para luego concretar una reunión con Kristalina Georgieva , titular del FMI . Más tarde, participará de la gala del Atlantic Council, donde recibirá el premio Ciudadano Global 2025 de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent; el mismo que confirmó la compra de bonos argentinos , entre otras medidas, para dar apoyo económico al país.

Werthein habló de una reunión "excelente", que fue un punto cúlmine de "18 meses en profundizar la alianza estratégica con Estados Unidos ". El canciller aseguró que el apoyo fue unilateral y a la Argentina no se la ha pedido nada a cambio.

Para Werthein es destacable el hecho de que la reunión no fuera un encuentro meramente bilateral, ya que en el salón también dijeron presente funcionarios de tan alto nivel como Marco Rubio, Scott Bessent, Suzy Weiss.

Javier Milei reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York

Personal militar estadounidense en el país y minerales críticos

En cuanto a los rumores de la instalación de tropas norteamericanas en la Patagonia como requisito para el acuerdo, Werthein desmintió las diferentes versiones y sumó: "Trump no exigió absolutamente nada. De hecho, el presidente Trump todo el apoyo lo ofreció”.

Además, comentó que se trataron temas comerciales, como la capacidad de Argentina de ser un proveedor confiable de minerales críticos, por lo cual hay disposición de ambas partes para empezar a trabajar al respecto.