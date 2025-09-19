Un custodio de Cristina Kirchner enfrentó a tiros a dos motochorros y mató a un delincuente

El custodio de Cristina Fernández de Kirchner estaba de franco cuando fue abordado por dos motochorros en plena autopista. Uno murió y el otro escapó.

La Policía realizó peritajes en el lugar donde el custodio de Cristina Fernández de Kirchner fue asaltado.

Un custodio de Cristina Kirchner enfrentó a tiros a motochorros y mató a un delincuente

El custodio iba en su propia moto. Mientras tanto, uno de los delincuentes llevaba casco, pero el otro no.

Los motochorros le apuntaron al hombre y, a punta de pistola, lo obligaron a bajar para robarle el vehículo. Fue así que intercambiaron tiros. Los delincuentes escaparon del lugar.

Sin embargo, uno de ellos terminó herido y fue atendido en el Hospital Bocalandro, en la localidad de San Martín. Finalmente, murió. De acuerdo a lo informado en TN, tenía antecedentes reiterados por robo de distintas modalidades.