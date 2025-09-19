Un custodio de Cristina Kirchner enfrentó a tiros a dos motochorros y mató a un delincuente
El custodio de Cristina Fernández de Kirchner estaba de franco cuando fue abordado por dos motochorros en plena autopista. Uno murió y el otro escapó.
Un custodio de Cristina Fernández de Kirchner enfrentó a tiros a motochorros en José León Suárez. Más precisamente, el hecho ocurrió cerca del peaje de la Autopista Panamericana.
El custodio iba en su propia moto. Mientras tanto, uno de los delincuentes llevaba casco, pero el otro no.
Los motochorros le apuntaron al hombre y, a punta de pistola, lo obligaron a bajar para robarle el vehículo. Fue así que intercambiaron tiros. Los delincuentes escaparon del lugar.
Sin embargo, uno de ellos terminó herido y fue atendido en el Hospital Bocalandro, en la localidad de San Martín. Finalmente, murió. De acuerdo a lo informado en TN, tenía antecedentes reiterados por robo de distintas modalidades.
Qué se sabe sobre el motochorro que está prófugo
Su compañero se dio a la fuga y todavía no se sabe su paradero. Por lo pronto, se hicieron pericias a la moto del custodio y a la del delincuente durante la madrugada de este viernes en el lugar del hecho.