La dura chicana de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner: "El tic tac es el tiempo que va a pasar en prisión"

“Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, expresó a modo de título la titular del Instituto Patria. Al término de un acto de reequipamiento de las fuerzas federales a cargo de la división antidisturbios, la funcionaria habló en rueda de prensa y condenó el mensaje de CFK.

“Nosotros no estamos atentos a lo que dice la expresidenta hoy bajo arresto, con condena firme. Creemos que el tic tac es el tiempo que va a pasar en una prisión por haber cometido delitos de corrupción en la Argentina”, arremetió la funcionaria, sobre la extitular del Senado, condenada por corrupción en la Causa Vialidad.

Quien se sumó este martes también fue el vocero Manuel Adorni , que chicaneó a la referente del PJ. “El tuit de la ex vicepresidente no lo leí, estaba trabajando, no tuve tiempo de leer; dicho sea de paso, es increíble que un preso escriba desde la cárcel”. “Independientemente de que la cárcel sea la cárcel tradicional o que sea su domicilio particular. La verdad que insólito”, agregó.

“Hace mucho que no leo lo que dice, lo que tuitea Cristina con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, evidentemente, por lo que me han dicho”, comentó el portavoz.

Patricia Bullrich confirmó el operativo policial por la marcha universitaria

Se realizará otro amplio operativo de seguridad en el Congreso. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ Se realizará otro amplio operativo de seguridad en el Congreso. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Por otra parte, la ministra de Seguridad confirmó el dispositivo para la marcha universitaria y de otros sectores mañana frente al Congreso, en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se debatirán los vetos a las leyes sobre el funcionamiento del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

“Nosotros mañana vamos a armar un operativo, vamos a tener nuestro centro de comando y control”, informó Bullrich, quien aseguró que “hay compromiso de quienes van a estar mañana, sobre todo desde las universidades, a que todo sea pacífico, y es nuestra intención que así lo sea”.

“Nosotros preferimos que las manifestaciones en la Argentina se hagan en paz y no se lleve a ese a esa situación de violencia como la que se llevó ese día. Pero este equipamiento siempre viene con la nueva formación porque es equipamiento nuevo en muchos casos, pero la Argentina tiene equipos antidisturbios absolutamente listos y preparados para trabajar y mantener el orden”, concluyó.