Patricia Bullrich sugirió que "sería bueno hablar con Mauricio Macri" tras la derrota de La Libertad Avanza

Tras el revés electoral que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, la ministra de Seguriad, Patricia Bullrich , analizó la derrota y activó la búsqueda de votos de cara al 26 de octubre, fecha en que se elegirán los legisladores nacionales. "Estamos saliendo de un momento difícil en el que tuvimos una derrota y que eso implica una recomposición, un repensar", sostuvo.

En una entrevista por el programa ¿La ves? de TN, la funcionaria de Javier Milei fue clara al marcar que, si no gana el oficialismo, la situación del país va a sufrir un retroceso. "Argentina está en un plan de estabilidad, lo vemos inclusive en el resultado que tuvimos hoy en el 1,9% de inflación, es decir, hemos bajado muy fuerte la inflación, hemos arreglado la macro, pero ahí hay una distancia y nosotros tenemos que achicar esa distancia entre lo que es un plan de estabilización, que es un momento muchas veces de dolor, de sacrificio, de esfuerzo, y lo que significa después la estabilización", reflexionó.

En ese marco, advirtió: "Esa línea, ese puente lo tenemos que lograr llegar a que cada argentino sepa que el tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad".

Bullrich insistipo con la necesidad de darle continuidad a la gestión de Javier Milei otrorgándole el apoyo legislativo, y sostuvo: "No podemos dejar que el caballo se hunda en mitad de camino. Estamos viendo la salida, pero todavía hay que cruzar una parte de ese río. Entonces, ahora tenemos que llegar a cada hogar y contarle qué significa haber estabilizado el país, que parece una cosa poco importante, sin embargo, tuvimos un revés electoral y no reaccionamos con una crisis total", agregó.

Patricia Bullrich sobre una posible alianza con Mauricio Macri

Luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, la ministra de Seguridad confirmó que no tuvo contacto con Mauricio Macri, pero dijo que “sería bueno en este momento hablar con él”. "Es algo que todavía no se ha conversado, pero la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante".

“Lo más importante son las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”, enfatizó y reiteró: “Lo importante es votar y defender una idea”.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el escándalo de Diego Spagnuolo

En otro tramo de la entrevista, la ministra fue consultada por el escándalo del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según analizó, la polémica escaló por la repetición en los medios, que "tienen un impacto y su efecto".

Respecto a la responsabilidad del Gobierno, puso en valor que "nunca ha tenido una intromisión con la Justicia", por lo que su "única arma" es "esperar el veredicto y no prejuzgar".

En ese marco, lanzó: "El que las hace las paga. Si alguien la hizo, las va a pagar. Y si no, las pagará aquel que dijo y habló de más. Todavía nosotros no queremos prejuzgar porque ¿cuántas veces se ha fusilado gente en la Argentina que después resultó ser inocente? Entonces, como lo hemos vivido en muchas oportunidades, yo por lo menos nunca más lo hago", cerró Bullric.