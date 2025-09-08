Tensión diplomática: Moscú pidió explicaciones al Gobierno argentino por declaraciones de Patricia Bullrich

El Ministerio de Exteriores ruso convocó al embajador argentino en Moscú tras las acusaciones de Patricia Bullrich sobre una supuesta injerencia rusa en el escándalo de escuchas que involucra a la Presidencia.

El Ministerio de Exteriores ruso rechazó las acusaciones de Patricia Bullrich y convocó al embajador argentino en Moscú.

El Gobierno ruso convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras las afirmaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación de Rusia en el escándalo de escuchas que afectó a la Presidencia argentina.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores ruso, se solicitó al diplomático explicaciones oficiales por los señalamientos de Bullrich. Las autoridades de Moscú rechazaron "rotundamente" las acusaciones y advirtieron que "carecen de pruebas y, por lo tanto, son infundadas y gratuitas".

La Embajada de Rusia en Argentina La tensión diplomática creció tras la denuncia argentina sobre presunta injerencia de inteligencia rusa en el escándalo de escuchas.

Reclamo de Rusia El documento oficial indicó que, durante el encuentro, se transmitió al embajador argentino que este tipo de acusaciones "no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas constructivas que existen entre nuestros países". Al mismo tiempo, la Cancillería rusa expresó su expectativa de recibir "en el plazo más corto posible" aclaraciones sobre lo que calificó como declaraciones "inadmisibles".

El planteo del Kremlin se produjo días después de que Bullrich denunciara la supuesta injerencia de servicios de inteligencia rusos en Argentina, a través de "campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino". En su presentación incluyó nombres de ciudadanos rusos, a quienes vinculó con el reciente caso de corrupción en torno a la Secretaría General de la Presidencia.