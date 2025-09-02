Escándalo por los audios: Bullrich denunció grabaciones en la Cámara de Diputados y habla de espionaje ilegal

Tras la censura a los medios, Patricia Bullrich aseguró que el nuevo audio filtrado fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados.

En medio de una masiva censura a los medios de comunicación argentinos, el escándalo continúa y sacude a la política en la recta final hacia las elecciones. Según lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el nuevo material difundido se trata de un audio grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Tras darse a conocer la palabra del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y luego la de Javier Milei, Patricia Bullrich se sumó a la repercusión política y argumentó con nuevos detalles.

EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas:… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

"El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás. La República y la democracia fueron embargadas por espionaje para-institucional", señaló la ministra de Seguridad, en su cuenta personal de X.

Según expresa el Gobierno, luego censurar a los medios de comunicación, la gravedad de la situación recae en que la grabación se realizó en el ámbito de otro poder del Estado, lo que constituye un hecho inédito y de alto impacto institucional.