El Gobierno anunció que a partir de este martes intervendrá en el mercado de cambios

Ante la volatilidad del dólar oficial y el blue, el Gobierno anunció que a partir de este martes participará en el mercado de cambios para aportar liquidez y asegurar su correcto funcionamiento, según informó Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

El Gobierno nacional informó este martes que comenzará a intervenir en el mercado de cambios, en un intento por aportar liquidez y normalizar su funcionamiento ante la reciente volatilidad del dólar oficial y el dólar blue.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado del Tesoro Nacional, donde se señaló que la medida busca contribuir al correcto funcionamiento del mercado libre de cambios.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, dijo: "El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025