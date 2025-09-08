Interna libertaria: un cruce entre Lilia Lemoine y un influencer dejó al descubierto la crisis post derrota

La dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses terminó de hacer estallar la interna libertaria. Tras una jornada crítica para el Gobierno nacional, la diputada Lilia Lemoine y el influencer Mariano Pérez sacaron los trapitos al sol y tuvieron un fuerte cruce en la red social X.

La grieta entre la tropa digital y los funcionarios cercanos a Javier Milei es cada vez más evidente. Desde que cerraron las listas de la provincia de Buenos Aires dejando afuera a todo el círculo del Gordo Dan hasta su último cruce con Francos, el conflicto con los influencers libertarios quedó expuesto a cielo abierto.

Ahora, el cruce se desató a raíz de un video de Pérez, donde cuestionó el resultado electoral y pidió que "los responsables den la cara y den un paso al costado". Inmediatamente, Lemoine recogió el guante y salió a responderle al influencer.

A Lemoine no le cerró el planteo que hizo Pérez en su video y salió a cuestionarlo sin pelos en la lengua. “Che Mariano, no quiero interrumpir tu análisis pero en 2023 la lista de PBA la encabezó Pagano y la militaste con toda la furia”, lanzó.

“Creo que la bronca de ver a bonaerenses votar para hacer caca en baldes te enoja mucho, como a la mayoría de los argentinos de bien pero…”, agregó la diputada con ironía

Mariano Pérez se cruzó con Lilia Lemoine El influencer libertario Mariano Pérez criticó al Gobierno por perder las elecciones bonaerenses y desató una guerra con Lilia Lemoine.

El influencer intentó poner paños fríos y le respondió: "Lilia querida, tenés mi número. En este momento lo último que necesitamos es empezar a matarnos en público, la causa es un millón de veces más importante que vos y yo juntos. Cualquier problema lo hablamos por privado, abrazo".

Sin embargo, lejos de calmarse, Lemoine redobló la apuesta y disparó: “Mariano no es militancia, es más que eso. Es un Formador de Opinión. Por eso sus opiniones pegan”, subrayó, remarcando el disgusto que le provocó el video de Pérez.

Tuit Lilia Lemoine La respuesta de Lilia Lemoine a Mariano Pérez.

“Espero que todos sigamos el consejo de Mariano y en vez de hacer videos o posteos en caliente pegándole a los propios lo discutamos por privado!”, cerró la diputada con ironía.