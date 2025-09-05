Patricia Bullrich creó un centro para combatir drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.

Patricia Bullrich lanzó un centro regional para detectar y frenar el avance de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en Argentina.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con especial foco en las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). La medida quedó establecida en la Resolución 1038/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según la resolución, el nuevo organismo tendrá como objetivo identificar tendencias y patrones vinculados al tráfico ilícito de drogas, centralizar información y asesorar en políticas públicas, con énfasis en drogas sintéticas, opioides y precursores químicos.

El centro dependerá de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, y contará con equipos civiles y fuerzas de seguridad federales. Además, podrá articular con organismos provinciales, internacionales y agencias extranjeras.

La creación de este espacio surge en un contexto en el que los informes de Naciones Unidas alertan sobre el rápido crecimiento del mercado de drogas sintéticas y la aparición de nuevas sustancias de alto riesgo. En ese sentido, la cartera de Seguridad busca reforzar la capacidad de detección temprana y dar respuestas coordinadas frente a estas amenazas.

Bullrich destacó que la medida no implicará nuevos gastos presupuestarios y que apunta a consolidar un sistema de cooperación nacional e internacional para enfrentar el narcotráfico con “respuestas más rápidas, efectivas y estratégicas”.