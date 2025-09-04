Un exdiputado de Venezuela vino a ver el partido de la vinotinto y fue deportado: el motivo

El anuncio fue hecho por Patricia Bullrich, quien explicó que este jueves fue deportado el hombre que había ingresado desde Brasil, según informó la ministra.

El ex diputado en Venezuela había llegado al país para asistir al partido entre Argentina y la Vinotinto.

En el marco del encuentro entre Argentina y Venezuela, José Gregorio Noriega, un exdiputado venezolano, había llegado al país desde Brasil para asistir al partido y estaba sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. De todas formas, este jueves fue deportado, según informó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Noriega, calificado como “patovica de Maduro” por Bullrich, había arribado este miércoles para el encuentro entre las selecciones y, a través de las imágenes difundidas por la ministra, había visitado Caminito. En 2020 recibió sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por desestabilizar la democracia en Venezuela.

En su posteo, Patricia Bullrich expresó: “A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!”, informó la ministra.

El posteo de Patricia Bullrich Los comentarios de la ministra después de deportar al ex diputado. @PatoBullrich

Quién es el hombre deportado por Patricia Bullrich José Gregorio Noriega fue un diputado opositor al chavismo, pero en 2019 fue expulsado de la Asamblea Nacional de Venezuela y de su partido, Voluntad Popular, tras ser denunciado por haber recibido sobornos del chavismo para desestabilizar a la agrupación.