La dura acusación de Donald Trump a Venezuela: "Los peores actores del narcotráfico y del crimen organizado"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , emitió una dura acusación contra Venezuela en la que catalogó al país como "de los peores actores del crimen organizado", además de ser el responsable de mandar traficantes de droga del Tren de Aragua a territorio estadounidense.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de una reunión con el presidente polaco, Karol Nawrocki, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, desde el cual Trump prometió proteger el país tras el ataque llevado adelante por el Ejército estadounidense este martes contra un barco que supuestamente cargaba drogas y que atravesaba el Caribe.

“Venezuela estuvo enviando millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua", afirmó el presidente estadounidense, "algunas de las peores personas del mundo relacionadas a las pandillas”. En un intento de respaldar sus declaraciones, Trump aseveró que poseen en su poder "grabaciones" de estos narcotraficantes que venían de Venezuela.

Trump acusa a Maduro de vaciar sus cárceles para enviar los criminales a Estados Unidos

A su vez, sostuvo que “se pueden ver las bolsas de drogas repartidas por los barcos”, y emitió la advertencia de que muchas personas "lo pensarán dos veces" antes de delinquir si está en su conocimiento que serán grabados.

“Vaciaron sus cárceles en Venezuela y los trasladaron a Estados Unidos, y ese es parte del problema. Los estamos echando rápidamente, pero esto causó un problema tremendo”, manifestó el magnate.

Trump apuntó contra Biden y Maduro

El presidente Donald Trump volvió a cargar contra Joe Biden y acusó a su gestión de “pagar un precio muy alto” por las políticas de fronteras abiertas. Sus declaraciones llegaron luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaran un operativo militar contra el narcotráfico en aguas internacionales del Caribe que dejó once muertos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que “este es solo el principio” de una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales que operan en la región. “Maduro tiene algunas decisiones que tomar”, lanzó en un mensaje directo al presidente venezolano.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Captura de video.

En una entrevista con Fox News, Hegseth sostuvo que Washington desplegó “activos en el aire, en el agua y en los barcos” para reforzar la operación. “No se detendrá con este ataque. Cualquiera que sea identificado como narcoterrorista correrá la misma suerte”, subrayó.

El ataque al barco que supuestamente llevaba drogas en el Caribe

Según el Pentágono, la embarcación atacada el martes trasladaba drogas ilegales hacia Estados Unidos y estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más activas de Venezuela. Trump ratificó la operación y remarcó que busca enviar “una señal clara” no solo a ese grupo, sino también al Cartel de los Soles. “Están envenenando a nuestra gente y no lo vamos a permitir”, afirmó el presidente.

Consultado sobre un eventual cambio de régimen en Venezuela, Hegseth evitó confirmarlo, aunque aclaró que “esa es una decisión presidencial” y que Trump ya había tomado medidas para presionar a Nicolás Maduro.