Donald Trump acusa a Kim Jong Un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

Donald Trump acusa a los presidentes Kim Jong Un y Vladimir Putin, reunidos en Pekín con Xi Jinping, de complotar contra Estados Unidos.

Donald Trump, ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos a sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong Un respectivamente, quienes se encuentran en Pekín con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Trump recordó a Xi Jinping, la contribución estadounidense a su victoria sobre el país vecino.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario se ha preguntado "si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil".

Vladimir Putin Xi Jinping y Kim Jong Un Donald Trump, desde Estados Unidos, sigue con atención el desfile en China. Foto Efe EFE

Donald Trump y el interés de Estados Unidos En esta línea, Donald Trump ha defendido que "muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria", por lo que "espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio".