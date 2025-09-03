Narcobarco destruido en el Caribe: la peculiar respuesta del Gobierno de Venezuela al video de Estados Unidos

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos aumenta cada día tras el control que hace Washington en el Caribe.

Crece la tensión en el Caribe tras el ataque a una embarcación señalado por Estados Unidos.

El Gobierno de Venezuela denunció este martes que Estados Unidos utilizó inteligencia artificial para elaborar un video en el que se muestra un ataque contra una embarcación en aguas del Caribe. El material fue compartido en redes sociales por el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la justificación de una operación militar contra presuntos narcotraficantes.

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, difundió a través de su canal de Telegram el video publicado por Trump y señaló: "Parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sigue mintiéndole a su presidente y, luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA". En el mismo mensaje, agregó: "Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza".

Este es el video de la "discordia" Embed - Ataque de Estados Unidos a lancha de droga

Horas antes, Trump había publicado en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur en el que se observa una embarcación bajo seguimiento antes de ser destruida con un misil. Según explicó el mandatario, la operación dejó once integrantes muertos del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, al que su administración catalogó como organización terrorista. El ataque fue descrito como “cinético” y, de acuerdo con Washington, la nave transportaba drogas.

El Pentágono informó a la agencia EFE que la acción militar tuvo lugar en el sur del Caribe y que la embarcación había zarpado desde Venezuela. Esa misma versión fue replicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio. Estados Unidos desplegó además ocho buques armados con misiles y un submarino de propulsión nuclear en la región con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.