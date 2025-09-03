Vladímir Putin quiere reunirse con Volodímir Zelenski, pero con una sola condición

El mandatario ruso afirmó que solo aceptará un encuentro con Zelenski si se realiza en Moscú. Además, puso en duda la legitimidad del presidente ucraniano y reveló un pedido de Donald Trump.

Putin habló desde Pekín durante los actos por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que estaría dispuesto a mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, siempre que la reunión se lleve a cabo en Moscú. El anuncio lo realizó durante una conferencia de prensa en Pekín, en el marco de los actos por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", señaló el mandatario ruso en una intervención transmitida en directo por la televisión estatal. De momento el presidente de Ucrania no se ha hecho eco de lo ocurrido, pero analsitas prevén que esto no ocurra.

Pedido de Trump y dudas sobre la legitimidad de Zelenski Putin reveló que el expresidente estadounidense Donald Trump le solicitó la posibilidad de organizar un encuentro con el líder ucraniano. "Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible", expresó.

El jefe del Kremlin aseguró que nunca descartó un diálogo directo con Zelenski, aunque cuestionó su utilidad en el actual contexto. Además, puso en duda la legitimidad del presidente ucraniano al continuar en el cargo después de concluido su mandato, en un país que no ha podido convocar elecciones debido a la ocupación de parte de su territorio por fuerzas rusas.

Vladimir Putin, EFE Vladimir Putin quiere que Zelensky vaya a Moscú. EFE