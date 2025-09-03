El controversial video de la Casa Blanca: qué dijo Trump tras viralizarse en redes sociales

Trump desmintió un video viral donde se ve arrojar una bolsa y un objeto desde una ventana de la Casa Blanca, y lo atribuyó a la IA.

Donald Trump desmintió el video viral donde arrojan objetos por una ventana y lo atribuyó a la IA.

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales en el que se observa cómo una persona arroja una bolsa negra y un objeto blanco desde una de las ventanas del segundo piso de la Casa Blanca. Este martes, durante una conferencia de prensa, Donald Trump desmintió el video y acusó que había sido generado con inteligencia artificial.

En un principio, se atribuyeron esas imágenes a trabajos de mantenimiento, pero luego el presidente de Estados Unidos explicó que esas ventanas no se pueden abrir porque están blindadas, insistiendo en que se trataba de un montaje hecho con IA. En el video se ve claramente cómo una bolsa de plástico negra es arrojada desde una ventana del segundo piso de la Casa Blanca, donde se encuentra la residencia privada de Trump.

Los voceros presidenciales emitieron un comunicado en el que explicaron que los objetos habían sido retirados por un contratista que realizaba tareas de mantenimiento. Sin embargo, más tarde Trump afirmó: “Probablemente sea generado por IA. Debe ser, porque conozco cada ventana de ahí arriba… Primero, están selladas, y segundo, cada ventana pesa unos 270 kilos”.

Después, pidió ver el video que circulaba en redes. El periodista se acercó para mostrárselo y el presidente agregó que “la IA es tanto buena como mala y que se ven muchísimas cosas falsas”. Incluso bromeó: “Si pasa algo realmente malo, simplemente culpen a la IA”.

El video viral de la Casa Blanca video viral casa blanca Trump atribuyó el video a la inteligencia artificial.